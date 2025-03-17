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Как учитывается трудовой стаж при назначении пенсии казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 марта 2025 года, напомнили гражданам о том, какие виды деятельности засчитываются в трудовой стаж и чем он подтверждается, сообщает Zakon.kz.

Главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Фарида Бейсенбаева уточнила, что в настоящее время в Казахстане из бюджета осуществляются два вида пенсионных выплат — базовая и солидарная, при назначении которых в обязательном порядке учитывается трудовой стаж.

«При назначении государственной пенсионной базовой выплаты учитывается трудовой стаж до 1 января 1998 года и период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы и обязательные пенсионные взносы от работодателя», — пояснила она.

По словам спикера, основными условиями назначения солидарной пенсии являются наличие:

  • трудового стажа не менее 6 месяцев до 1 января 1998 года;
  • среднемесячного дохода за любые 3 года подряд, начиная с 1998 года, независимо от перерывов в работе.

Также она перечислила, что засчитывается в трудовой стаж:

  • работа;
  • воинская служба;
  • учеба в средних специальных и высших учебных заведениях;
  • период ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем по достижении каждым ребенком возраста 3 лет. В общей сложности не более 12 лет.

«Трудовой стаж этнических казахов, прибывших в Казахстан с целью постоянного проживания на исторической родине, а также другие периоды предусмотрены п. 1 и 2 ст. 208 Социального кодекса РК», — отметила Фарида Бейсенбаева.

Она подчеркнула, что трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней подтверждается на основании документов, содержащих сведения о работе, либо решения суда.