Как учитывается трудовой стаж при назначении пенсии казахстанцам

Главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Фарида Бейсенбаева уточнила, что в настоящее время в Казахстане из бюджета осуществляются два вида пенсионных выплат — базовая и солидарная, при назначении которых в обязательном порядке учитывается трудовой стаж.