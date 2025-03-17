Россия занимает 90% товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия — 90,1%, далее следуют Кыргызстан — 6,9%, Беларусь — 2,9% и Армения — 0,1%, указывается в сообщении статистиков.
За январь 2025 года товарооборот республики со странами ЕАЭС составил $1763,2 миллионов, добавили бюро.
По подсчетам статистиков, в номинальном выражении этом на 9,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
«В январе 2025 года экспорт товаров составил $600,7 миллиона (меньше на 17,6%), импорт — $1162,5 миллиона (меньше на 4,9%)», — указывается в сообщении бюро.
При этом львиная доля экспорта за январь 2025 года приходится на:
- сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (53,5%),
- медь рафинированную и сплавы медные необработанные (5,6%),
- ферросплавы (3,1%),
- руды и концентраты медные (2,7%),
- газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (2,2%).
Больше всего в Казахстан импортируют:
- аппараты телефонные (3,2%),
- кузова для моторных транспортных средств (3,1%),
- лекарственные средства (3%),
- газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (2,7%),
- автомобили легковые (2,7%).