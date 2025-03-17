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Глава Башкирии призвал подчинённых выйти из «зимней спячки»

Глава Башкирии призвал подчинённых выйти из «зимней спячки».

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии призвал глав муниципалитетов выйти из «зимней спячки».

«Просыпаемся от зимней спячки. Приводите города в порядок. Я понимаю и чудес от вас не жду, вполне возможно, что и снег пойдет. Но старайтесь», — сказал Радий Хабиров.

По распоряжению руководителя региона, уже на следующей неделе создадут комиссию, которая будет оценивать чистоту и порядок в муниципалитетах. Вопиющие случаи Радий Хабиров пообещал разобрать на ближайшем оперативном совещании.