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Андрей Бочаров поручил после зимы привести в порядок муниципалитеты

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил привести территории муниципальных образований в порядок после зимы и активизировать подготовку к мероприятиям по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На оперативном совещании обсудили праздничные события, которые состоятся до 9 мая.

Региональный организационный комитет координирует работу и утвердил план основных мероприятий, синхронизированный с федеральной программой. Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется поддержке ветеранов войны, сохранению исторической правды и обеспечению безопасности.

Андрей Бочаров поставил задачи на ближайший период: до 1 апреля 2025 года актуализировать все запланированные мероприятия, привести в порядок территории после зимы с учетом праздничных событий и провести региональный оргкомитет для обсуждения подготовки к празднованию.