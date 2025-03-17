Андрей Бочаров поручил после зимы привести в порядок муниципалитеты

Андрей Бочаров поставил задачи на ближайший период: до 1 апреля 2025 года актуализировать все запланированные мероприятия, привести в порядок территории после зимы с учетом праздничных событий и провести региональный оргкомитет для обсуждения подготовки к празднованию.