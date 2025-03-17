Андрей Бочаров поручил после зимы привести в порядок муниципалитеты

На оперативном совещании обсудили праздничные события, которые состоятся до 9 мая.
Региональный организационный комитет координирует работу и утвердил план основных мероприятий, синхронизированный с федеральной программой. Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется поддержке ветеранов войны, сохранению исторической правды и обеспечению безопасности.
Андрей Бочаров поставил задачи на ближайший период: до 1 апреля 2025 года актуализировать все запланированные мероприятия, привести в порядок территории после зимы с учетом праздничных событий и провести региональный оргкомитет для обсуждения подготовки к празднованию.