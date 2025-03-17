Метшин призвал казанцев активнее участвовать в капремонте домов

«Подрядчики во главе с руководством районов научились качественно в диалоге с жителями проводить все работы, стараются минимизировать те неудобства, которые капитальный ремонт доставляет жителям. Меняется и вода, и отопление, и канализование — практически до нуля сведены нарекания. С крышами иногда бывает, что в ливень попадут, но это единичные случаи», — заметил Метшин.