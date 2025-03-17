Моди увидел в действиях Трампа хорошую подготовку к президентскому сроку

Тема тарифов и торгового баланса стала одной из главных в недавних переговорах премьер-министра Индии и президента США. Визит Моди в Вашингтон в феврале был связан в том числе с обсуждением путей снижения дисбаланса в двусторонней торговле, который сохраняется уже несколько десятилетий. По данным Торгового представительства США, в 2024 году отрицательное сальдо составило $45,7 млрд, однако Трамп привел другую оценку — $100 млрд.