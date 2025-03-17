Экс-замминистра образования Свердловской области стал проректором УрГПУ

Юрий Зеленов является доктором педагогических наук, в министерстве образования курировал направления, связанные с реализацией государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях Свердловской области, а также взаимодействие с вузами, колледжами, техникумами.