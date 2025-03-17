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Экс-замминистра образования Свердловской области стал проректором УрГПУ

Бывший заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов назначен первым проректором — проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), сообщили в вузе.

Источник: Коммерсантъ

Решение о назначении принял исполняющий обязанности ректора УрГПУ Юрий Биктуганов. Господин Зеленов вступил в должность 17 марта.

Юрий Зеленов является доктором педагогических наук, в министерстве образования курировал направления, связанные с реализацией государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях Свердловской области, а также взаимодействие с вузами, колледжами, техникумами.

Напомним, в начале месяца Юрий Зеленов оставил должность замминистра спустя восемь лет работы на посту. Его отставка произошла спустя два дня после назначения на пост министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной.