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Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе

Принятие Водного кодекса повысит позитивный имидж Узбекистана на международной арене.

Источник: Кun.uz

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В ходе очередного пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон «Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан», сообщает пресс-служба Сената.

Водный кодекс поможет систематизировать основные правовые акты в области водопользования.

В частности, данный документ:

  • уточняет полномочия и функции Кабмина, министерств, ведомств, местных органов госвласти в сфере регулирования водных отношений;
  • определяет условия государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами, ответственность за нарушения правил водозабора и направления международного сотрудничества в указанной сфере.

Водный кодекс создается в целях обеспечения рационального потребления, управления и охраны водных ресурсов Узбекистана, что, в свою очередь, повысит ответственность населения.

Принятый закон охватывает также вопросы по модернизации водной инфраструктуры и орошаемых земель с учетом растущего дефицита воды.

«Закон направлен на имплементацию норм международного водного права в национальное водное законодательство и повышение позитивного имиджа Узбекистана на международной арене», — говорится в сообщении.