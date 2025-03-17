Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В ходе очередного пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон «Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан», сообщает пресс-служба Сената.
Водный кодекс поможет систематизировать основные правовые акты в области водопользования.
В частности, данный документ:
- уточняет полномочия и функции Кабмина, министерств, ведомств, местных органов госвласти в сфере регулирования водных отношений;
- определяет условия государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами, ответственность за нарушения правил водозабора и направления международного сотрудничества в указанной сфере.
Водный кодекс создается в целях обеспечения рационального потребления, управления и охраны водных ресурсов Узбекистана, что, в свою очередь, повысит ответственность населения.
Принятый закон охватывает также вопросы по модернизации водной инфраструктуры и орошаемых земель с учетом растущего дефицита воды.
«Закон направлен на имплементацию норм международного водного права в национальное водное законодательство и повышение позитивного имиджа Узбекистана на международной арене», — говорится в сообщении.