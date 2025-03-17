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В Китае выступили с заявлением после «отказа» Си Цзиньпина ехать в ЕС

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом.

Мао Нин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов, никак не прокомментировала эти сообщения, однако отметила, что «Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС».

«Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях», — сказала она.

Мао Нин напомнила, что в начале этого года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, «заложив основу и обозначив направление развития китайско-европейских отношений в этом году».

«Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию дипотношений, укреплять высокоуровневые контакты и диалог, а также способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС», — сказала дипломат.