В Китае выступили с заявлением после «отказа» Си Цзиньпина ехать в ЕС

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом.
Мао Нин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов, никак не прокомментировала эти сообщения, однако отметила, что «Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС».
«Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях», — сказала она.
Мао Нин напомнила, что в начале этого года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, «заложив основу и обозначив направление развития китайско-европейских отношений в этом году».
«Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию дипотношений, укреплять высокоуровневые контакты и диалог, а также способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС», — сказала дипломат.