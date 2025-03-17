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В Петербурге хотят запретить покупку мини-студий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта, ФедералПресс. Депутат заксобрания Северной столицы Андрей Рябоконь предложил запретить использование ипотечных программ с государственной поддержкой на приобретение квартир общей площадью менее 28 «квадратов». Представитель власти уверен, что еще лучше ввести полный запрет на продажу такого жилья.

Источник: РИА "Новости"

«Полагаю, что невозможно говорить о борьбе за демографию и благосостояние граждан, если в структуре продаж в городах-миллионниках до 30% составляют студии, при этом размер многих из них не превышает 24 кв. м», — уточнил Рябоконь.

Парламентарий подчеркнул, что застройщикам выгоднее продавать именно небольшие студии. Цена за метр общей площади в таких случаях выше, уточняет издание Neva.Today. Например, цена за «квадрат» однокомнатной квартиры 38 кв. м — 281 579 ₽/метр, а в студии 23,7 кв. м — 323 207 ₽/метр.