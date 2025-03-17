Россия контактирует со странами, чьи наемники замечены в Курской области

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве “серых гусей” выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — сказал господин Мирошник в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).