Метшин: «В Казани есть детсады, которые не видели ремонта более полувека»

Так, например, по национальному проекту «Молодежь и дети» отремонтируют гимназию № 125 на улице Фучика. К концу года завершится второй этап ремонтных работ в школе № 130 имени Героя РФ майора С. А. Ашихмина. В трех школах города установят контрольно-пропускные пункты, в 12 учебных заведениях модернизируют школьные столовые.
Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» проведут в двух детских садах — № 415 на улице Каштановой в Советском районе и № 302 на улице Ярослава Гашека в Ново-Савиновском районе.
«Несмотря на то, что простое перечисление объектов впечатляет, потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города Казани, столицы Татарстана, остается высокой. Особенно это ощущается в детских садах. Есть и школы, но в школах мы аховые вопросы все решили, но есть детские сады, которые не видели капитального ремонта более полувека», — отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги.
Он также подчеркнул, что о проблеме сообщили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Он пообещал поддержать город в этом вопросе.