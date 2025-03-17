Метшин: «В Казани есть детсады, которые не видели ремонта более полувека»

«Несмотря на то, что простое перечисление объектов впечатляет, потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города Казани, столицы Татарстана, остается высокой. Особенно это ощущается в детских садах. Есть и школы, но в школах мы аховые вопросы все решили, но есть детские сады, которые не видели капитального ремонта более полувека», — отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги.