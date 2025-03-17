Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе

«Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина», — заключил врио губернатора.