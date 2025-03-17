Блок «Победа»: право на помилование для особо тяжких преступлений нужно ограничить

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Оппозиционный парламентский блок «Победа» выдвинул инициативу о внесении поправок в Конституцию и Уголовный кодекс Республики Молдова, предусматривающих прямые ограничения на помилование осужденных за ряд особо тяжких преступлений.
Поправки озвучил на брифинге народный избранник Василе Боля. Он отметил, что, согласно Основному закону страны, президент Молдовы имеет право осуществлять индивидуальное помилование. Это исключительная прерогатива главы государства, которая осуществляется без участия других государственных институтов.
Однако, несмотря на существующие в Уголовном кодексе ограничения, действующая редакция Конституции фактически не устанавливает пределов для принятия решений о помиловании, позволяя президенту самостоятельно решать этот вопрос на основании субъективной оценки.
Он подчеркнул, что случаи использования права на помилование в личных или политических целях известны мировой практике, происходило такое и в Молдове.
«В последние годы в Республике Молдова ряд решений о помиловании вызвали широкий общественный резонанс. Недавняя новость о том, что президент Майя Санду помиловала нескольких осужденных, включая лиц, причастных к организации наркоторговли, вызвала серьезные вопросы о законности и обоснованности таких действий. Более того, помилование было осуществлено с нарушением процедур, утвержденных самим главой государства через Указ о комиссии по помилованию», — напомнил Василе Боля.
Он заявил, что такие полномочия, которые могут использоваться в ущерб верховенству права и безопасности общества, должны быть пересмотрены.
«Мы признаем, что существуют случаи, заслуживающие помилования, однако ряд преступлений должен быть однозначно исключен из этой возможности. Предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений в статью 88 Конституции, где будет четко зафиксировано, что право президента на индивидуальное помилование может реализовываться только в рамках, установленных законом», — рассказал народный избранник.
«Победа» также предлагает изменить статью 108 Уголовного кодекса и установить запрет на помилование осужденных за особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, а также преступления, связанные с наркотиками, а также любые преступления, совершенные против несовершеннолетних.
Для внесения законодательной инициативы на рассмотрение, по молдавской Конституции, требуется минимум 34 подписи депутатов. Как отметил Боля, часть подписей уже собрана. Он призвал депутатов-социалистов поддержать проект, чтобы инициатива могла быть официально представлена в парламенте.