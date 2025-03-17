Блок «Победа»: право на помилование для особо тяжких преступлений нужно ограничить

«В последние годы в Республике Молдова ряд решений о помиловании вызвали широкий общественный резонанс. Недавняя новость о том, что президент Майя Санду помиловала нескольких осужденных, включая лиц, причастных к организации наркоторговли, вызвала серьезные вопросы о законности и обоснованности таких действий. Более того, помилование было осуществлено с нарушением процедур, утвержденных самим главой государства через Указ о комиссии по помилованию», — напомнил Василе Боля.