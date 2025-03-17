В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В законопроекте указано, что если гражданин не сообщит военкомат сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев, то ему будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.