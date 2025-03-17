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Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Крым готов обеспечить безопасность туристов летом в полном объеме. Об этом заявил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Как и в прошлом году, сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме», — заявил Аксенов.

Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.

Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов.

В Крыму с 5 февраля 2023 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.