Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

«Как и в прошлом году, сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме», — заявил Аксенов.
Глава региона отметил высокое число бронирований уже на майские праздники, уточнил, что большинство туристов еду в регион через Крымский мост, безопасность которого тоже является приоритетом.
Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее Аксенов.
В Крыму с 5 февраля 2023 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.