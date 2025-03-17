Кремль не стал раскрывать темы разговора Путина и Трампа

«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания, поэтому мы этого не будем делать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, какие темы планируют обсудить Путин и Трамп.