Кремль не стал раскрывать темы разговора Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта, темы раскрываться не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания, поэтому мы этого не будем делать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, какие темы планируют обсудить Путин и Трамп.
О подготовке к беседе ранее сообщил Трамп. Республиканец назвал конкретную дату — 18 марта.
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.
Разговор 18 марта должен стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз республиканец и Путин разговаривали 12 февраля.
Беседа состоится через несколько дней после визита в Москву спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Тогда он встретился с Путиным. Трамп после поездки своего спецпосланника заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с российским коллегой.
Уиткофф посещал Россию вскоре после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде, которые состоялись 11 марта. Украинская сторона сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления.
Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии. Однако оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта, подчеркнул он. По словам российского президента, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых: какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «неполным».