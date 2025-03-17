Глава МИД Молдовы Попшой едет в Нью-Дели и Катманду

После, 20 марта, Попшой посетит с рабочим визитом Непал. с рабочим визитом. Это первый визит главфы молдавского МИД в эту страну. В Катманду Попшой встретится с премьер-министром Непала Шармой Оли, министром иностранных дел Арзу Раной Деубой и министром промышленности, торговли и снабжения Дамодаром Бхандари. В это же время молдавский министр выступит с лекцией в Университете Катманду.