Глава МИД Молдовы Попшой едет в Нью-Дели и Катманду

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Укрепление молдавско-индийского сотрудничества и расширение двусторонних отношений обсудит глава МИД Молдовы Михай Попшой в ходе визита в Нью-Дели, Индия.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, министр будет находиться в Индии с 17 по 19 марта и примет участие в 10-й международной конференции «Raisin Dialogue».
В Нью-Дели министр Михай Попшой проведет встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Целью обсуждений будет укрепление отношений между Республикой Молдова и Индией и расширение сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. В ходе встречи с индийским коллегой ожидается подписание меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
После, 20 марта, Попшой посетит с рабочим визитом Непал. с рабочим визитом. Это первый визит главфы молдавского МИД в эту страну. В Катманду Попшой встретится с премьер-министром Непала Шармой Оли, министром иностранных дел Арзу Раной Деубой и министром промышленности, торговли и снабжения Дамодаром Бхандари. В это же время молдавский министр выступит с лекцией в Университете Катманду.