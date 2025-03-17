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Сроки выплаты пособий военным могут сократить

С такой инициативой выступили в Совфеде. Сенаторы передали в Государственную думу законопроект, согласно которому срок представления единовременных выплат военнослужащим предлагается сократить до 15 дней.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Палата в военном госпитале в городе Самаре
Источник: РИА "Новости"

Об этом сегодня пишут «Ведомости». В материале отмечается, что законопроект коснется выплат семьям погибших военных (единовременное пособие составляет 3 млн рублей), военнослужащим, получившим травму (2 млн рублей), а также выплат для срочников и граждан, призванных на военные сборы и получившим во время службы травму (1 млн рублей).

Отмечается, что ранее по различным причинам выплаты могли проводиться с задержками. Это объяснялось тем, что порядок их начисления определялся органом власти, где проходила служба. При этом сроки везде были разные.

Предполагается, что законопроект дополнит ст. 3 закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (№ 306-ФЗ) следующей формулировкой:

единовременные выплаты производятся не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для принятия решения о выплатах и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления. Срок проведения указанной проверки не должен превышать 15 дней.

В числе авторов проекта значатся сенаторы Владимир Якушев, Василий Голубев, Игорь Кастюкевич и другие, а также ряд депутатов Госдумы.

Председатель комитета Совфеда по соцполитике и соавтор инициативы Инна Святенко отметила, что пятнадцати дней будет достаточно для работы с предоставленными документами и заявителями.