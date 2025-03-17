Сроки выплаты пособий военным могут сократить

Об этом сегодня пишут «Ведомости». В материале отмечается, что законопроект коснется выплат семьям погибших военных (единовременное пособие составляет 3 млн рублей), военнослужащим, получившим травму (2 млн рублей), а также выплат для срочников и граждан, призванных на военные сборы и получившим во время службы травму (1 млн рублей).