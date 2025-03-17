Токаев выразил соболезнования народу Северной Македонии

Напомним, в Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в результате смертельного пожара в ночном клубе в городе Кочани. 16 марта правительство страны опубликовало официальное заявление, в котором сообщается о трагическом инциденте, унесшем жизни 59 человек, а более 100 пострадавших находятся в больницах.