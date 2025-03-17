Как Крым отметит День Победы

«Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет, будет как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, все решения в прифронтовом регионе принимаются для безопасности людей и в соответствии с ситуацией в зоне спецоперации. Что касается принятия решения о праздничном салюте, как подчеркнул Аксенов, оно будет зависеть от ситуации на фронте.
«Опять же, все от ситуации зависит. Я против того, чтобы граждан пугать. Все внешние формы проявления уважения будут достигнуты после того, как мы дойдем до достижения целей специальной военной операции», — сказал он.