Как Крым отметит День Победы

По его словам, все решения в прифронтовом регионе принимаются для безопасности людей и в соответствии с ситуацией в зоне спецоперации. Что касается принятия решения о праздничном салюте, как подчеркнул Аксенов, оно будет зависеть от ситуации на фронте.