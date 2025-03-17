Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии

КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Молдавия переживает коллапс в областях экономики и социальной сферы, который спровоцирован ростом инфляции, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
«Цифры и анализ показывают, что с экономической и социальной точки зрения в Молдавии наблюдается коллапс. В совокупности за 2021−2025 годы инфляция в Молдавии составит 70,5%. Когда мы говорим об инфляции в 70,5%, мы должны иметь в виду, что это означает рост цен, тарифов
Он обратил внимание на тот факт, что на момент прихода к власти партии «Действие и солидарность» в 2021 году государственный долг по сравнению с валовым внутренним продуктом составлял около 25%. По состоянию на конец 2024 года государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту достиг 38,5%. А по прогнозу, к концу 2025 года он достигнет 43%.
Власти Молдавии оправдывают рост госдолга тем, что кредиты используются для инвестиций, однако Филат не согласен с подобной позицией.
«На самом деле, речь идет о потреблении. Потому что если мы посмотрим на структуру этого долга, то увидим, что большая часть денег ушла на потребление. Из-за проблем в энергетике начиная с 2022 года большая часть поступивших денег уходила на субсидии и компенсации», — пояснил экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.