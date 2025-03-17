Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии

Он обратил внимание на тот факт, что на момент прихода к власти партии «Действие и солидарность» в 2021 году государственный долг по сравнению с валовым внутренним продуктом составлял около 25%. По состоянию на конец 2024 года государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту достиг 38,5%. А по прогнозу, к концу 2025 года он достигнет 43%.