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Разговор Путина и Трампа и заявления Лукашенко. Темы брифинга Пескова

Предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о звонках с Украины и операция «Труба» стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится «беседа один на один», а затем переговоры в расширенном составе. Кроме того, лидеры по видеосвязи дадут старт строительству в Душанбе международного центра для одаренных детей и русского театра.

После завершения мероприятий Путин проведет непубличные рабочие встречи.

О разговоре Путина и Трампа

Разговор Путина с американским лидером Дональдом Трампом действительно планируется во вторник: «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор».

Кремль не раскрывает детали предстоящего разговора Путина и Трампа: «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать».

Об операции «Труба»

Путин «очень оперативно» отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу.

Глава государства ежедневно общается с бойцами, которые находятся на передовой: «Пока по личной встрече [с участниками операции переброски сил по газопроводу] каких-либо движений не было, но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, [Путин] ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях».

О ситуации с российским журналистом в Израиле

Что касается решения МИД Израиля ограничить работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину, то Кремль не поддерживает практику ограничения работы журналистов, задавших неудобные вопросы: «Нужно уточнять, какие действуют нормы и правила, но, если это только связано с содержанием вопроса, то, конечно, нам бы больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».

О поддержке Путина населением

Путин «пользуется уникальной во всем мире поддержкой населения и уровнем консолидации вокруг него и его курса».

О словах Лукашенко

Кремль не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путину якобы звонили с Украины: «Мне нечего сообщить вам по этой теме».

О закрытии «Радио Свобода» и «Голоса Америки»

«Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) и «Голос Америки» (признано в России СМИ-иноагентом) являются пропагандистскими СМИ, их закрытие является внутренним делом США: «Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США».