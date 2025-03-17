Разговор Путина и Трампа и заявления Лукашенко. Темы брифинга Пескова

Глава государства ежедневно общается с бойцами, которые находятся на передовой: «Пока по личной встрече [с участниками операции переброски сил по газопроводу] каких-либо движений не было, но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, [Путин] ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях».