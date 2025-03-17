Разговор Путина и Трампа и заявления Лукашенко. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится «беседа один на один», а затем переговоры в расширенном составе. Кроме того, лидеры по видеосвязи дадут старт строительству в Душанбе международного центра для одаренных детей и русского театра.
После завершения мероприятий Путин проведет непубличные рабочие встречи.
О разговоре Путина и Трампа
Разговор Путина с американским лидером Дональдом Трампом действительно планируется во вторник: «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор».
Кремль не раскрывает детали предстоящего разговора Путина и Трампа: «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать».
Об операции «Труба»
Путин «очень оперативно» отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу.
Глава государства ежедневно общается с бойцами, которые находятся на передовой: «Пока по личной встрече [с участниками операции переброски сил по газопроводу] каких-либо движений не было, но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, [Путин] ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях».
О ситуации с российским журналистом в Израиле
Что касается решения МИД Израиля ограничить работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину, то Кремль не поддерживает практику ограничения работы журналистов, задавших неудобные вопросы: «Нужно уточнять, какие действуют нормы и правила, но, если это только связано с содержанием вопроса, то, конечно, нам бы больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».
О поддержке Путина населением
Путин «пользуется уникальной во всем мире поддержкой населения и уровнем консолидации вокруг него и его курса».
О словах Лукашенко
Кремль не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путину якобы звонили с Украины: «Мне нечего сообщить вам по этой теме».
О закрытии «Радио Свобода» и «Голоса Америки»
«Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) и «Голос Америки» (признано в России СМИ-иноагентом) являются пропагандистскими СМИ, их закрытие является внутренним делом США: «Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США».