Жители Башкирии могут получить маткапитал в виде ежемесячной выплаты.

Размер выплат не превышает величину прожиточного минимума на детей в регионе. В Башкирии с 1 января 2025 года это 15 309 рублей, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкортостану.
Получить таким образом деньги из маткапитала могут семьи, где есть дети до трех лет. Выплаты назначаются по заявлению владельца сертификата, если средний доход на человека в семье не превышает сумму двух региональных прожиточных минимумов на душу населения (31 564 рубля).
Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитывается. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, средства можно получать на каждого ребенка.
В ведомстве уточнили, что в прошлом году выплаты из маткапитала были назначены 5,5 тыс. жителям республики.
Напомним, обратиться за ежемесячной выплатой можно в любое время в течение трех лет с рождения ребенка. Если заявление подано в первые шесть месяцев, то она начисляется с месяца рождения. В остальных случаях — с месяца обращения.
Выплата устанавливается на 12 месяцев, но не дольше, чем до трехлетия ребенка. Повторное заявление можно подать в последний месяц назначенного периода.
Заявление на выплату можно подать через портал Госуслуг, либо обратиться в МФЦ или отделение СФР по РБ по месту жительства.