Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа

Политолог подчеркнул, что для России украинский вопрос является приоритетным, а для Трампа — нет, поскольку РФ для лидера США не является «экзистенциальным врагом». Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но для России это не сделка, а важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины, добавил Дугин.