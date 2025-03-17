Дугин предположил возможные детали разговора Путина и Трампа

Философ в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik отметил, что Путин является сильным суверенным лидером, в интересах которого согласовать с Трампом представления о будущей архитектуре мира, зоне пересекающихся интересов с США.
«Этот миропорядок, на мой взгляд, надо обсудить вначале. В наших интересах говорить в первую очередь о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, при этом было бы неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать (переговоры — ред.) с регионального конфликта на Украине», — сказал Дугин.
Политолог подчеркнул, что для России украинский вопрос является приоритетным, а для Трампа — нет, поскольку РФ для лидера США не является «экзистенциальным врагом». Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но для России это не сделка, а важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины, добавил Дугин.
«Нам надо прийти к согласию относительно общей картины мира между США и Россией. Исходя из этого, все остальные вопросы будут логически решаться. Тогда уже и статус Европы, Украины, Ближнего Востока, отношение к другим великим державам, судьбы БРИКС, Северного потока будут иметь значение прикладное», — подытожил социолог.