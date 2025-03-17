Рекордный протест в Сербии: к чему приведет митинг в Белграде

В СМИ появлялись сообщения о том, что полиция использовала звуковую пушку на улице Краля Милана во время минуты молчания в память о погибших в ноябре 2024 года. При ее включении люди якобы разбегались в панике с площади, а полицейские перед ее включением спешно покинули место протеста. В МВД Сербии эту информацию назвали «гнусной ложью».