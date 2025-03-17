Рекордный протест в Сербии: к чему приведет митинг в Белграде

Как прошел рекордный митинг
Основные участники акции 15 марта в Белграде — студенты, профессора, байкеры, фермеры, сотрудники социальных учреждений.
По оценке МВД Сербии, в Белграде в субботу собралось около 107 тыс. человек. Неправительственные организации утверждают, что митинговать вышли более 325 тыс. граждан. Оппозиция заверяет, что демонстрация собрала до миллиона человек, сообщают «Ведомости». Associated Press (AP) назвало мероприятие, «вероятно, крупнейшей антиправительственной акцией» за всю историю страны.
Митинг стал кульминацией серии протестов, которые проводятся в Сербии с ноября 2024 года после обрушения части здания железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде, из-за чего погибли 15 человек. Причиной разрушения вокзала могли стать нарушения, допущенные при реконструкции из-за коррупции чиновников. Участники протестов по всей стране требуют отставки ответственных лиц, правительства и президента. Часть требований участников митингов власти страны выполнили, однако протесты не утихли.
Участники протеста 15 марта собрались у здания парламента, на площади Славии, а также заняли близлежащие улицы. Акция началась с минуты молчания в память о погибших в Нови-Саде, пишет RTS.
В руках у участников митинга были замечены транспоранты с надписями: «Ему конец!». Фермеры приехали на мероприятия на тракторах. «Пробег» колонны из 100 сельхозмашин по центру Белграда был массовым и привлек всеобщее внимание.
Вдоль бульвара Теразие протестующие расстелили красную дорожку, а студенты «провели» по улицам деревянного троянского коня, на котором висел плакат с надписью: «Граждане являются носителями суверенитета».
Как власти Белграда готовились к акции и реагировали на инциденты
«Из соображений безопасности» в столице Сербии за несколько дней до проведения протестного митинга перекрыли движение общественного транспорта. Временно железнодорожные вокзалы в городе не принимали поезда, не работали междугородние автобусные маршруты, рассказывает RTVI.
Отсутствие транспортного сообщения не помешало многим участникам митинга добраться до Белграда. Сотни протестантов прибыли на акцию протеста пешком из других городов. По сообщению BBC (cайт заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры), группа студентов из города Ниш на юге Сербии для участия в акции преодолела путь в 193 км.
Студенты театрального вуза сообщили о нестабильной работе связи в Белграде. По их словам, в городе глушили связь.
Полиции пришлось пресекать агрессию участников митинга. У Главпочтамта задержали мужчину, который угрожал охранникам взорвать принесенное с собой устройство.
Одновременно с противниками президента Вучича и его правительства в Белграде проводили митинги его сторонники. На лагерь поддерживающих власти в Пионерском парке напала группа демонстрантов. Они засыпали сахар в бензобаки тракторов, на которых прибыли их оппоненты, сообщает корреспондент Nova.
На площади Славия у студентки, которая выступала на сцене, вырвала микрофон женщина, вероятно являющаяся сторонницей Вучича. Полиция ее арестовала.
В толпу митингующих противников Вучича, сосредоточенных в районе Жарково, влетел автомобиль BMW. В результате трое человек пострадали. Водитель скрылся с места происшествия, но силовикам удалось его задержать.
В СМИ появлялись сообщения о том, что полиция использовала звуковую пушку на улице Краля Милана во время минуты молчания в память о погибших в ноябре 2024 года. При ее включении люди якобы разбегались в панике с площади, а полицейские перед ее включением спешно покинули место протеста. В МВД Сербии эту информацию назвали «гнусной ложью».
Итоги митинга
После акции протеста президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что власти страны услышали послание и «извлекут уроки». Сербский лидер уточнил, что в результате массового митинга травмы получили 56 человек, 22 митингующих арестовали.
«Власть в Сербии будет меняться только на выборах», — подчеркнул Вучич и добавил, что студенты должны вернуться к учебе, так как все условия уже выполнены.
Президент также сказал, что если до 18 апреля не будет сформировано правительство, то в июне в стране состоятся внеочередные парламентские выборы.
17 марта, комментируя митинг в соцсетях, Вучич заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Белграде «не пройдут».
Копия «майдана» не пройдет. Сербия победит!
Также Вучич опроверг использование звуковой пушки на митинге. Он уточнил, что это была обычная антидроновая пушка, а звуковых в арсенале силовых структур Сербии не имеется, сообщает «РИА Новости».
К чему приведут протесты в Сербии
Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина в комментарии для издания «Ведомости» отметила, что участники протеста в Сербии сейчас делятся на две группы. Одна из них — студенческая — менее многочисленная. Вторая — из представителей различных социальных групп. Если студенты могут координироваться внешними силами, то вторая группа руководствуется только своим недовольством ситуацией в стране.
По мнению эксперта, протесты продолжатся, но их интенсивность и массовость могут снизиться. Если в Сербии примут решение о проведении выборов в июне, то активность приобретет конкретное политическое измерение.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич убеждена, что поддержки извне протесты в Сербии не имеют. В республике фиксируется кризис традиционных форм политического участия, сказала она «Ведомостям». По мнению аналитика, сербский протест в перспективе может расшириться на другие страны Балкан.