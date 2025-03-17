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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 марта: главное

Представитель Кремля в понедельник пообщался с журналистами, пересказываем основные заявления Дмитрия Пескова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться во вторник.

Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Закрытие «Радио Свобода»* и «Голоса Америки»** — внутреннее дело США.

Владимир Путин ежедневно общается с российскими военнослужащими с передовой зоны СВО.

Личная встреча Владимира Путина с участниками операции по освобождению Суджи пока не планируется.

Пока по личной встрече [с участниками операции переброски сил по газопроводу] каких-либо движений не было, но вы знаете, что президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты, [Путин] ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин пользуется уникальной поддержкой населения.

Я бы Путина, первое, ни с кем не сравнивал. Второе — это президент, избранный народом, президент, который пользуется во всем мире уникальной поддержкой всего населения и уровнем консолидации вокруг него и вокруг его курса.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

17 марта Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по видеосвязи дадут старт строительству в Душанбе международного центра для одаренных детей и русского театра. В субботу и воскресенье лидеры двух стран общались в неформальной обстановке.

*признано в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
**признано в РФ СМИ-иноагентом