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Латвия перекрывала границу с Беларусью из-за группы африканцев

Латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») был закрыт на протяжении девяти часов.

Источник: ГТК Беларуси

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Латвийская сторона прекратила оформление транспорта в единственном открытом на белорусско-латвийской границе пункте пропуска «Григоровщина» из-за группы африканцев, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете.

Сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» 16 марта в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских пограничников приостановили оформление транспортных средств.

«Причиной перекрытия движения стала группа африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам. После пересечения белорусско-латвийской границы в сопредельном пункте пропуска десятерым иностранцам было отказано в оформлении», — сообщили в Госпогранкомитете.

При этом латвийские пограничники установили металлический забор, перегородив дорогу в обоих направлениях, и не пропускали иностранцев, желавших выяснить причины отказа во въезде.

Сотрудники ГПК предложили африканцам вернуться в белорусский пункт пропуска. Также об этой ситуации дополнительно уведомили людей, ожидающих выезд за границу.

«Изначально иностранные граждане, которые находились на латвийской территории, не соглашались возвращаться в Беларусь. Однако спустя 6 часов — в 20:00 — они покинули территорию Евросоюза», — отметили в белорусском пограничном комитете.

Белорусская сторона предоставила африканцам место для отдыха и организовала транспорт для их возвращения в Беларусь.

Латвия возобновила пропуск транспорта только через два с половиной часа. В общей сложности граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов.