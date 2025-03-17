Латвия перекрывала границу с Беларусью из-за группы африканцев

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Латвийская сторона прекратила оформление транспорта в единственном открытом на белорусско-латвийской границе пункте пропуска «Григоровщина» из-за группы африканцев, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете.
Сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» 16 марта в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских пограничников приостановили оформление транспортных средств.
«Причиной перекрытия движения стала группа африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам. После пересечения белорусско-латвийской границы в сопредельном пункте пропуска десятерым иностранцам было отказано в оформлении», — сообщили в Госпогранкомитете.
При этом латвийские пограничники установили металлический забор, перегородив дорогу в обоих направлениях, и не пропускали иностранцев, желавших выяснить причины отказа во въезде.
Сотрудники ГПК предложили африканцам вернуться в белорусский пункт пропуска. Также об этой ситуации дополнительно уведомили людей, ожидающих выезд за границу.
«Изначально иностранные граждане, которые находились на латвийской территории, не соглашались возвращаться в Беларусь. Однако спустя 6 часов — в 20:00 — они покинули территорию Евросоюза», — отметили в белорусском пограничном комитете.
Белорусская сторона предоставила африканцам место для отдыха и организовала транспорт для их возвращения в Беларусь.
Латвия возобновила пропуск транспорта только через два с половиной часа. В общей сложности граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов.