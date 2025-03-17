Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос

Кроме того, Трамп заявлял, что прилагает «неустанные» усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Глава Белого дома также подчеркивал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон.