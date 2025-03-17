Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос

Согласно результатам опроса, 41% опрошенных избирателей в США полагают, что Трамп привносит правильные изменения в подход Штатов к конфликту на Украине, тогда как противоположную точку зрения высказали 34% респондентов. Еще 22% считают, что при Трампе позиция США в отношении украинского конфликта не изменилась.
Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Кроме того, Трамп заявлял, что прилагает «неустанные» усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Глава Белого дома также подчеркивал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.