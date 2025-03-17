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Kyodo: Япония планирует разместить дальнобойные ракеты на острове Кюсю

Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности на юго-западном острове Кюсю «для нанесения ответных ударов» с целью поражения целей противника в случае чрезвычайной ситуации, передает информационное агентство Kyodo News со ссылкой на правительственные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, развертывание, предположительно, начнется в марте 2026 года. Оно направлено на укрепление безопасности юго-западной цепи островов Нансей, которые стратегически важны из-за своей близости к Тайваню на фоне опасений, что Китай может захватить остров.

Сейчас власти Японии оценивают возможные места дислокации, а местные жители обеспокоены тем, что могут стать мишенью для вражеских атак. Ракеты могут быть размещены в гарнизонах ракетных полков «поверхность-корабль» Сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Оита и городе Кумамото.

Власти Японии вряд ли решатся разместить дальнобойное оружие в южной островной префектуре Окинава, которая находится ближе к материковому Китаю, из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином.

Ракеты, о которых идет речь, — это модернизированная версия управляемой ракеты класса «земля-корабль» Type-12. Дальность полета у них увеличена до 1000 километров. Их размещение на острове Кюсю приведет к тому, что в зону удара попадут прибрежные районы Северной Кореи и Китая.