Kyodo: Япония планирует разместить дальнобойные ракеты на острове Кюсю

Согласно статье, развертывание, предположительно, начнется в марте 2026 года. Оно направлено на укрепление безопасности юго-западной цепи островов Нансей, которые стратегически важны из-за своей близости к Тайваню на фоне опасений, что Китай может захватить остров.
Сейчас власти Японии оценивают возможные места дислокации, а местные жители обеспокоены тем, что могут стать мишенью для вражеских атак. Ракеты могут быть размещены в гарнизонах ракетных полков «поверхность-корабль» Сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Оита и городе Кумамото.
Ракеты, о которых идет речь, — это модернизированная версия управляемой ракеты класса «земля-корабль» Type-12. Дальность полета у них увеличена до 1000 километров. Их размещение на острове Кюсю приведет к тому, что в зону удара попадут прибрежные районы Северной Кореи и Китая.