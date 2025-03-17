Kyodo: Япония планирует разместить дальнобойные ракеты на острове Кюсю

Ракеты, о которых идет речь, — это модернизированная версия управляемой ракеты класса «земля-корабль» Type-12. Дальность полета у них увеличена до 1000 километров. Их размещение на острове Кюсю приведет к тому, что в зону удара попадут прибрежные районы Северной Кореи и Китая.