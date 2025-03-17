В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности

КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии необходимо привлечь к ответственности из-за катастрофической ситуации в экономике, считает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
«Партия “Действие и солидарность” (ПДС) и Майя Санду превратили Молдавию в страну с катастрофической экономикой, где граждане платят все больше и больше за свою повседневную жизнь, в то время как горстка привилегированных людей получает прибыль. Это не некомпетентность, это умышленное разрушение страны! Нынешнее правительство должно быть привлечено к ответственности за разрушение страны», — написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти привлекают в страну гранты и кредиты, однако это не помогает сдерживать инфляцию или увеличивать размер пенсий и зарплат. Депутат возмущен ростом цен на продукты, энергоресурсы и недвижимость.
«Вместо того чтобы создавать рабочие места и поддерживать местных производителей, ПДС позволила иностранцам задушить экономику Молдавии. Фермеры брошены на произвол судьбы, местные предприятия разрушены, а торговля контролируется крупными сетями, которые не оставляют места для молдавской продукции», — добавил политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.