В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности

«Партия “Действие и солидарность” (ПДС) и Майя Санду превратили Молдавию в страну с катастрофической экономикой, где граждане платят все больше и больше за свою повседневную жизнь, в то время как горстка привилегированных людей получает прибыль. Это не некомпетентность, это умышленное разрушение страны! Нынешнее правительство должно быть привлечено к ответственности за разрушение страны», — написал Боля в своем Telegram-канале.