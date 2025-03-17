Молдова и США укрепят партнерство в сфере безопасности границ

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Вопросы активизации обмена информацией, а также совершенствование механизмов борьбы с нелегальной миграцией и усиление мер пограничной безопасности обсудили на встрече в Кишиневе глава Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка провел официальную встречу с представителем посольства США Николасом Дювалем.