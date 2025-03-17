Молдова и США укрепят партнерство в сфере безопасности границ

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Вопросы активизации обмена информацией, а также совершенствование механизмов борьбы с нелегальной миграцией и усиление мер пограничной безопасности обсудили на встрече в Кишиневе глава Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка провел официальную встречу с представителем посольства США Николасом Дювалем.
Как уточнили в пресс-службе Погранполиции, встреча прошла в конце прошлой недели, собеседники также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области судебно-медицинской экспертизы.
«Эта встреча подчеркивает твердую приверженность Республики Молдова и Соединенных Штатов тесному сотрудничеству в борьбе с трансграничной преступностью и укреплении региональной безопасности», — отмечается в релизе.
Стороны также отметили необходимость разработки эффективных механизмов по предупреждению и борьбе с нелегальной миграцией.