Беглов наградил Плугина знаком отличия «За заслуги перед Петербургом»

Сегодня, 17 марта, губернатор Александр Беглов наградил начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Этой награды он удостоен за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории города на Неве, а также в связи с его 50-летием со дня рождения, — говорится в сообщении.
Беглов поздравил Плугина, пожелав новых успехов в служении России и Петербургу.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о видеопроекте петербургских полицейских, который посвящен героям Великой Отечественной войны 1941−1945 года. В свежем ролике уполномоченный полиции УМВД России по Кировскому району Илья Гречухин представил историю о Маршале Советского союза Леониде Говорове. К слову, из 900 дней 670 оборона Ленинграда находилась именно под руководством этого выдающего полководца.