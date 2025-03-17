Минниханов встретился с архиереями Татарстанской митрополии

Подобные встречи Рустама Минниханова с представителями православного духовенства стали традиционными. Ранее он встречался с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и епископом Набережночелнинским и Елабужским Гавриилом в сентябре 2024 года, с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом — в августе 2024 года и так далее. Недавно, в феврале 2025 года, Раиса Татарстана принял в своей резиденции патриарх Московский и всея Руси Кирилл.