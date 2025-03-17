Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут собирать вывозные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров и социально значимой продукции, сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана.
В список товаров вошли:
- необработанная кожа и полуфабрикаты из нее, шелк-сырец, хлопчатобумажная пряжа и трикотажные изделия;
- мясная продукция, пшеница, зерно, рис, минеральные удобрения, кожевенное сырье;
- отходы ПЭТ (прим. ред. — материал для производства упаковки и тары, термопластик), лом и отходы цветных металлов.
Ранее на практике за вывоз этих товаров взимались сборы отраслевых ассоциаций или было необходимо получить разрешение на экспорт от правительства страны. Теперь прежние требования отменены.
Экспортные пошлины коснулись также узбекского газа. Помимо него, налог будут взимать с вывоза и другого стратегического сырья, которое производят в Узбекистане (хлопковое волокно и линт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, ПВХ, медное сырье).
Новшества помогут увеличить производство готовой продукции с добавленной стоимостью с использованием узбекского сырья. Принятие указа также поспособствует улучшению экспортных процедур и привлечению инвестиций в промышленный сектор.