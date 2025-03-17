В МИДе заявили об отказе проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

«Использовать традиционный маршрут просто-напросто опасно. Мы же уже после событий 10 декабря сказали на внеочередной созванной украинцами сессии МАГАТЭ 12 декабря, что если так пойдет дальше, то придется использовать альтернативный маршрут», — пояснил он.