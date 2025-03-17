В Европе опасаются, что купленное в США оружие может оказаться бесполезным

Однако сложившаяся ситуация может обеспечить преимущество европейскому военно-промышленному комплексу. Например, американские истребители F-16 в небе Украины могут быть заменены на французские Mirage 2000 или Dassault Rafale. Политика Вашингтона может побудить лидеров ЕС выделить дополнительных средств на собственное производство военной техники. На этой неделе лидеры ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить, стоит ли переходить на оружие и технику местного производства. Еврокомиссия в очередной раз предложила странам ЕС совместно закупать больше европейского оборонного оборудования для разработки крупномасштабных программ и создания единого оборонного рынка. Идея не нова, но благодаря Трампу она получила шанс на реализацию.