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В Европе опасаются, что купленное в США оружие может оказаться бесполезным

Решение администрации Дональда Трампа ограничить доступ Украины к ключевым технологиям для американских истребителей F-16, принятое в последние недели, оказало негативное влияние на доверие Европы к ее самому важному поставщику оружия. Проблема в том, что европейцы почти ничего не могут с этим сделать, пишет Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Десятилетия назад, когда многие европейские страны начали покупать оборонительное оружие в США, мало кто беспокоился о чрезмерной зависимости от могущественного поставщика. Напротив, наличие союзника в лице Америки, которая в последние годы открыла на европейской территории заводы по продаже и техническому обслуживанию истребителей, рассматривалось как гарантия безопасности, говорится в статье.

Теперь в Европе с тревогой осознают, что они могут лишиться доступа к американскому оружию. Правительство США имеет право приостановить эксплуатацию своих самолетов и другой техники или отказать в оказании технического обслуживания и продаже запасных частей по соображениям национальной безопасности.

Если США вдруг откажутся предоставлять доступ к своему программному обеспечению или другой важной информации, необходимой для функционирования систем, возможности европейцев реагировать на угрозы будут сильно ограничены.

Но после десятилетий закупок американской техники и вооружения у Европы мало вариантов. Тот факт, что Трамп в последние дни восстановил большую часть поддержки Украины, не способствовал ослаблению обеспокоенности Европы.

Напротив, такой «транзакционный подход» только усилил опасения по поводу того, что Европа находится во власти Трампа.

Европейские страны реагируют на это по-разному. Нидерланды, например, решили не отступать от своего решения инвестировать в новейший американский истребитель F-35, как это сделали Бельгия и Чехия. В Германии изучают вопрос о «разрыве» договора с США на покупку 35 истребителей F-35A. А Норвегия заказала еще больше F-35. Швеции решила осторожно подходить к закупкам дополнительного оружия у Вашингтона, а уходящий в отставку министр обороны Португалии предложил вообще не подписывать сделку по F-35.

Европейцы по-прежнему в значительной степени рассчитывают на американское оборудование для своей обороны. «F-35 на сегодняшний день является лучшим на рынке как с точки зрения характеристик, так и соотношения цены и качества. В ближайшие десятилетия в Европе не появится альтернатив F-35», — заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Европейские самолеты значительно уступают американским по своим возможностям, хотя французские Rafale и шведские Gripen производятся преимущественно в Европе и в долгосрочной перспективе будут стоить дешевле.

Однако cоздание нового самолета занимает годы, если не десятилетия. Франко-германо-испанская инициатива по созданию истребителя следующего поколения стартовала много лет назад, но будет готова не ранее 2040 года.

Согласно Flight Global, в Европе 13 стран эксплуатируют или купили истребители F-35, в то время как девять поставили на вооружение или заказали его более раннюю версию — F-16. В ближайшие годы США планируют поставить в Европу еще сотни истребителей.

По данным аналитического центра SIPRI, в период с 2020 по 2024 год США поставляли европейским членам НАТО 64% всех вооружений — гораздо больше, чем в предыдущие пять лет. За США в списке поставщиков следуют Франция и Южная Корея (по 6,5%), Германия (4,7%) и Израиль (3,9%).

Однако сложившаяся ситуация может обеспечить преимущество европейскому военно-промышленному комплексу. Например, американские истребители F-16 в небе Украины могут быть заменены на французские Mirage 2000 или Dassault Rafale. Политика Вашингтона может побудить лидеров ЕС выделить дополнительных средств на собственное производство военной техники. На этой неделе лидеры ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить, стоит ли переходить на оружие и технику местного производства. Еврокомиссия в очередной раз предложила странам ЕС совместно закупать больше европейского оборонного оборудования для разработки крупномасштабных программ и создания единого оборонного рынка. Идея не нова, но благодаря Трампу она получила шанс на реализацию.