Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером

лидером стал Владимир Путин, за него отдали голоса 32 процента молдаван;12 процентов респондентов хотели бы видеть во главе Молдавии политика, по образу и стилю управления схожего с президентом Белоруссии Александром Лукашенко;президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский разделили третье место рейтинга политических симпатий, набрав по десять процентов.