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В Литве предложили лишать вида на жительство россиян и белорусов, регулярно посещающих родину

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое депутатов Сейма Литвы от партии консерваторов предложили лишать вида на жительство в стране граждан России и Беларуси, которые регулярно ездят на родину, сообщают литовские СМИ.

Парламентарии настаивают на том, что уже выданные виды на жительство в Литве должны быть аннулированы, если граждане России и Беларуси в течение трех календарных месяцев ездили на родину более одного раза. Исключения предлагается сделать для водителей грузовиков, работающих в компаниях международных перевозок, лиц, совершающих транзитные поездки через эти страны и путешествующих по объективным причинам, которые от них не зависят.

Депутаты предлагают внести соответствующее изменение в закон о введении ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси.

Ранее Сейм Литвы поддержал предложение правительства продлить национальные санкции против россиян и белорусов еще на год.