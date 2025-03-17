В Литве предложили лишать вида на жительство россиян и белорусов, регулярно посещающих родину

Парламентарии настаивают на том, что уже выданные виды на жительство в Литве должны быть аннулированы, если граждане России и Беларуси в течение трех календарных месяцев ездили на родину более одного раза. Исключения предлагается сделать для водителей грузовиков, работающих в компаниях международных перевозок, лиц, совершающих транзитные поездки через эти страны и путешествующих по объективным причинам, которые от них не зависят.