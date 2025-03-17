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Касым-Жомарт Токаев принял Нурлана Жакупова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Главе государства было доложено об итогах работы АО «Самрук-Қазына» в 2024 году и планах на предстоящий период.

Президент был проинформирован о том, что среднегодовой рост выручки с 2021 по 2024 год составил 13%. Как сообщил Нурлан Жакупов, инвестпортфель группы насчитывает 130 проектов на более чем 100 млрд долларов. В 2025 году предстоит завершить 7 крупных инвестиционных проектов, включая строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты, железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены данные по поддержке отечественных товаропроизводителей в 2024 году. С ними заключены договоры на 1,1 трлн тенге. Офтейк-контрактов заключено в 10 раз больше, чем в 2023 году.

Глава государства подчеркнул важность продолжения работы над повышением эффективности и увеличением стоимости активов АО «Самрук-Қазына». Особое внимание, по его словам, следует уделить приоритетным инфраструктурным проектам, от качественной реализации которых напрямую зависит будущее национальной экономики.