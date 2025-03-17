Касым-Жомарт Токаев принял Нурлана Жакупова

Президент был проинформирован о том, что среднегодовой рост выручки с 2021 по 2024 год составил 13%. Как сообщил Нурлан Жакупов, инвестпортфель группы насчитывает 130 проектов на более чем 100 млрд долларов. В 2025 году предстоит завершить 7 крупных инвестиционных проектов, включая строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты, железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау.