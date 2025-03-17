Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян

В последние месяцы противники 60-дневного безвизового въезда в Таиланд, в основном — представители общественных организаций работников сферы туризма, обслуживания и гостиничного хозяйства, интенсивно критиковали политику правящей коалиции, разрешившей 60-дневный безвиз, за то, что эта политика создает возможности для нелегальной работы иностранцев в качестве туристических гидов, нарушений законодательства об иностранном бизнесе в Таиланде и для деятельности мошеннических колл-центров в пограничных районах соседних с Таиландом стран, куда преступники приезжают через Таиланд.