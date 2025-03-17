Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, заявило министерство туризма и спорта Таиланда», — говорится в сообщении.
Глава минтуризма Соравонг Тхиентхонг заявил журналистам в понедельник, что министерство иностранных дел Таиланда признало существование проблемы (использования иностранцами безвиза для нелегального бизнеса — ред.), которая интенсивно обсуждалась различными ведомствами в последние недели, сообщает издание.
Ранее в начале марта официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявлял РИА Новости, что никаких изменений, связанных с продолжительностью безвизового въезда иностранцев, правительство Таиланда не планирует.
Министр туризма и спорта Тхиентхонг сказал в понедельник журналистам, что прежде, чем решение о сокращении сроков безвиза будет объявлено, пройдет еще несколько консультаций с различными подразделениями государственной службы, сообщает Bangkok Post.
Россия и Китай имеют с Таиландом двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке увеличил сроки пребывания по безвизовому въезду для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, до 60 дней.
В последние месяцы противники 60-дневного безвизового въезда в Таиланд, в основном — представители общественных организаций работников сферы туризма, обслуживания и гостиничного хозяйства, интенсивно критиковали политику правящей коалиции, разрешившей 60-дневный безвиз, за то, что эта политика создает возможности для нелегальной работы иностранцев в качестве туристических гидов, нарушений законодательства об иностранном бизнесе в Таиланде и для деятельности мошеннических колл-центров в пограничных районах соседних с Таиландом стран, куда преступники приезжают через Таиланд.
В конце марта в парламенте Таиланда состоятся дебаты о доверии премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават, во время которых оппозиция будет задавать премьеру вопросы, в том числе, и о режиме безвизового въезда иностранцев в страну и последствиях такого въезда для национальной безопасности.