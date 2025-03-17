Песков подтвердил, что 18 марта состоится телефонный разговор Путина и Трампа

15 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News намекнул, что в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине за Россией могут закрепить суверенитет над Крымом и другими новыми территориями. Он заявил, что Россия и Украина выдвинули свои требования, которые они хотели бы видеть в итоговом документе. При этом Уолтц подчеркнул, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы для достижения мира.