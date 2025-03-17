Татарстан хочет привлечь 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана

Отметим, что согласно статданным, в 2024 году миграционные потоки увеличились в Казахстан. В страну прибыло 29 282 человека, а выехало 12 732, что привело к положительному сальдо миграции в размере 16 550 человек. Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ: доля прибывших оттуда составила 81,6%, а доля выбывших в эти страны — 74,8%.