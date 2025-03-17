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Татарстан хочет привлечь 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана

Агентство миграции Узбекистана и экономическая зона «Алабуга» в Татарстане подписали соглашение, по итогам которого объявлен набор 10 тыс. узбекистанцев на работу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Kun.uz

Как пишет Kun.uz, агентство разместит объявление о конкурсе на эти новые рабочие места.

Руководство Агентства встретилось с соотечественниками, временно работающими на этом предприятии, и изучило их условия проживания, питания и труда.

В настоящее время в компании работают 1150 граждан Узбекистана.

Отметим, что согласно статданным, в 2024 году миграционные потоки увеличились в Казахстан. В страну прибыло 29 282 человека, а выехало 12 732, что привело к положительному сальдо миграции в размере 16 550 человек. Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ: доля прибывших оттуда составила 81,6%, а доля выбывших в эти страны — 74,8%.