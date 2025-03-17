Глава ЦИК Элла Памфилова посетила Севастополь

11 лет назад произошло это знаменательное для всей страны событие — возвращение Севастополя домой, в Россию. Хочу поклониться вам, мои дорогие коллеги, за то беспримерное мужество, выдержку и ответственность, которые вы продемонстрировали, организовывая это поистине историческое событие — общекрымский референдум. Благодарность всем вам, кто стоял у истоков этой Русской весны. Это настоящий подвиг.