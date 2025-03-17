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Глава ЦИК Элла Памфилова посетила Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного избиркома.

Источник: РИА "Новости"

11 лет назад произошло это знаменательное для всей страны событие — возвращение Севастополя домой, в Россию. Хочу поклониться вам, мои дорогие коллеги, за то беспримерное мужество, выдержку и ответственность, которые вы продемонстрировали, организовывая это поистине историческое событие — общекрымский референдум. Благодарность всем вам, кто стоял у истоков этой Русской весны. Это настоящий подвиг.

сказала Памфилова

Она добавила, что 11 лет назад сотрудники избиркома вместе с остальными крымчанами сделали уверенный шаг в будущее России, шаг, который стал определяющим в объединении земель русских.

Также на встрече с работниками местного ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей. Это существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.