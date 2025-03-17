Чиновники Новосибирска придумали, как очистить воздух у станции метро «Октябрьская»

Скоро жители улиц Сакко и Ванцетти, Московской и Кирова перестанут ощущать канализационные «ароматы». Чиновники разработали план действий по борьбе с неприятным запахом.
По информации «НН», подрядчик спроектирует усовершенствованную систему газоочистки для верхней камеры дюкера на Московской до 28 марта. Потом документы отправят на госэкспертизу. При получении положительного решения будет объявлен конкурс на строительство промышленной установки.
В ближайшее время на место разрытия возле ЖК «Облака» выедет комиссия, в числе которой будут сотрудники местной администрации, департамента архитектуры и строительства мэрии и «Горводоканала». Последним предстоит пригласить активистов на замеры параметров воздуха.
«В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подчеркнули, что, несмотря на запах канализации, норматив по выбросу загрязняющих веществ не превышен», — говорится в публикации.