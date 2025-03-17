Путин повысил до генерала Героя России из спецназа «Витязь»

Белоглазов — командир центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии). Под его командованием спецназ участвовал в военной операции на Украине. В мае 2022-го Белоглазов получил звание Героя России. В прошлом году военный был назначен начальником Саратовского военного Краснознаменного института Росгвардии.