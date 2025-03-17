Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой

Он отметил, что вручение верительных грамот — во многом формальная, но обязательная процедура, которая в мировой дипломатической практике является способом подтверждения взаимного признания правительств двух государств. «В данном случае очевидно, что у Майи Санду с режимом Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят. Демонстративное непризнание российского руководства, пользующегося подтвержденной всенародной поддержкой, со стороны Майи Санду, с трудом сохранившей свой пост путем явных фальсификаций на выборах и легитимность которой не только ставят под сомнение политические оппоненты, но и открыто не признают официальные лица Гагаузии, выглядит не очень мудрым шагом», — отметил эксперт.