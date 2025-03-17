Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает большой ошибкой властей Молдавии затягивание с аккредитацией посла РФ Олега Озерова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
С сентября прошлого года российский посол Олег Озеров ожидает возможности вручения верительных грамот главе молдавского государства. В то время как посол Украины Паун Роговей, назначенный на этот пост в начале февраля текущего года, был принят президентом Молдавии Майей Санду уже 13 марта. С точки зрения дипломатии, официальный Кишинев сейчас совершил грубую ошибку.
Он отметил, что вручение верительных грамот — во многом формальная, но обязательная процедура, которая в мировой дипломатической практике является способом подтверждения взаимного признания правительств двух государств. «В данном случае очевидно, что у Майи Санду с режимом Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят. Демонстративное непризнание российского руководства, пользующегося подтвержденной всенародной поддержкой, со стороны Майи Санду, с трудом сохранившей свой пост путем явных фальсификаций на выборах и легитимность которой не только ставят под сомнение политические оппоненты, но и открыто не признают официальные лица Гагаузии, выглядит не очень мудрым шагом», — отметил эксперт.
Он напомнил, Владимир Путин — это мировой лидер, с которым ведут прямой диалог руководители сильнейших стран мира — США и Китая. «Если такой лидер готов через своего полномочного представителя иметь дело с действующим молдавским президентом, это, по меньшей мере, могло бы подкрепить неустойчивую легитимность Санду. Но она сама отказывается от диалога, причем делает это накануне принципиальных для Молдовы парламентских выборов», — сказал собеседник агентства.
По его мнению, в Москве сделали выводы. И если до принятия верительных грамот от украинского посла задержку еще можно было объяснить загруженностью графика главы молдавского государства, то теперь никаких формальных отговорок у Кишинева не осталось. «В дипломатии принцип взаимности действует безотказно. И если непризнание со стороны официального Кишинева в России заметят разве что специалисты-регионоведы, то непризнание Москвой действующего в Молдове политического режима может привести к большим изменениям», — подчеркнул Шорников.