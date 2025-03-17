Тиханский предположил дату поставки в Беларусь комплекса «Орешник»

Во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву он обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот документ устанавливает взаимные обязательства в сфере обороны и защиты суверенитета с задействованием всех сил и средств. Определяется, что нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В его положениях заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.