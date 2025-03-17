Тиханский предположил дату поставки в Беларусь комплекса «Орешник»

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Два комплекса гиперзвуковых ракет «Орешник» могут появиться в Беларуси к июню текущего года, высказал мнение в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь военный эксперт Александр Тиханский.
Во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву он обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот документ устанавливает взаимные обязательства в сфере обороны и защиты суверенитета с задействованием всех сил и средств. Определяется, что нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В его положениях заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.
По словам Тиханского, силовой блок был и остается локомотивом развития Союзного государства. Сегодня можно говорить о том, что на территории Беларуси находится тактическое ядерное оружие совместного использования.
Вскоре появится гиперзвуковой комплекс «Орешник». Во всяком случае, я могу сказать, что где-то к июню два комплекса у нас будут стоять на боевом дежурстве.
Военный эксперт отметил, что Минск и Москва работают над корректировкой двустороннего договора по военно-техническому сотрудничеству, заключенного в 2009 году. В его рамках, например, компания «Вертолеты России» делала капремонт Ми-24 в интересах белорусской армии. По мнению Тиханского, сотрудничество в военной сфере подчеркивает высокую степень доверия между партнерами, потому что от оборонных технологий зависит развитие вооружений и безопасность государства.
«В Беларуси более 250 предприятий участвуют в работе ВПК, уже можно сказать, Союзного государства. Это очень важная вещь», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что по-прежнему приоритетной задачей останется совместная подготовка войск Беларуси и России.