Заместители Александра Скрябина и главы районов Ростова будут вести блоги

Заместители главы Ростова-на-Дону и главы районов донской столицы будут вести свои блоги в социальных сетях для оперативного информирования жителей и получения от них обратной связи. О своем поручении сити-менеджер Александр Скрябин сообщил журналистам во время встречи в Центре истинных ценностей.
Представители журналистского сообщества попросили главу обеспечить эффективное взаимодействие городских властей со СМИ. Александр Скрябин обещал сделать работу администрации города и его районов более открытой.
— Я не закрываюсь в информационном поле. Просто не все еще готовы перестроиться, но мы уже начали. Ранее я поручил своим заместителям, главам районов завести телеграм-каналы — блоги, чтобы люди могли обращаться к ним напрямую, — сказал Александр Скрябин.
Также руководители СМИ предложили заблаговременно размещать анонсы предстоящих мероприятий администрации, чтобы журналисты могли посещать совещания и держать своих читателей в курсе решений городских властей.
В свою очередь сити-менеджер обратился к руководителям СМИ с просьбой активнее освещать то, что делается в городе.
— Например, непростой труд коммунальщиков, добросовестных управляющих компаний. Ведь после сильного снегопада люди вышли на улицу утром и возмущались, что снег не убран. А на самом деле за пять часов, что он шел ночью, уборку провели пять раз, и в итоге снега накопилось меньше.