Заместители Александра Скрябина и главы районов Ростова будут вести блоги

— Например, непростой труд коммунальщиков, добросовестных управляющих компаний. Ведь после сильного снегопада люди вышли на улицу утром и возмущались, что снег не убран. А на самом деле за пять часов, что он шел ночью, уборку провели пять раз, и в итоге снега накопилось меньше.