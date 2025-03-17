Тарлев: мы будем дружить со всеми странами мира

Дипломатические отношения между Молдовой и Израилем были установлены в 1992 году. Два года спустя в Тель-Авиве было открыто молдавское посольство. Много лет Израиль в Молдове представлял посол без постоянного проживания в республике. В декабре минувшего года глава МИД Израиля Гидеон Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.