Тарлев: мы будем дружить со всеми странами мира

Молдова должна налаживать диалог и профессиональный подход в международной политике. Именно поэтому мы будем отстаивать свои национальные интересы и дружить со всеми странами мира, в том числе и с Израилем. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Молдова обладает богатым экономическим потенциалом, необходимым для развития. У Молдовы есть все: земля, природные условия, обученные специалисты. Я уверен, что создание благоприятных условий для партнерства приведет к развитию бизнеса и экономики страны», — отметил Тарлев.
Политик также поделился впечатлениями от визита в Израиль, подчеркнув важность налаживания двусторонних отношений. Он провел ряд встреч с высокопоставленными лицами, включая министров и представителей бизнеса, чтобы обсудить возможности сотрудничества.
«Мы договорились о сотрудничестве по всем направлениям. (…) Израильские бизнесмены готовы прийти в Молдову и инвестировать», — заявил Тарлев.
Дипломатические отношения между Молдовой и Израилем были установлены в 1992 году. Два года спустя в Тель-Авиве было открыто молдавское посольство. Много лет Израиль в Молдове представлял посол без постоянного проживания в республике. В декабре минувшего года глава МИД Израиля Гидеон Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.